Психолог Дугенцова: частое использование гаджетов детьми может обернуться визитами к наркологу

Бесконтрольное использование гаджетов детьми может обернуться формированием зависимости. Об этом рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, зависимость от смартфонов и планшетов — признанная болезнь. С таким диагнозом работают наркологи, психиатры и психологи, отметила эксперт.

Она посоветовала максимально сокращать время, проведенное в гаджетах. Кроме того, стоит понять, какие эмоции помогает вытеснить данное занятие.