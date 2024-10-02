Психолог Дугенцова: частое использование гаджетов детьми может обернуться визитами к наркологу
Бесконтрольное использование гаджетов детьми может обернуться формированием зависимости. Об этом рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, зависимость от смартфонов и планшетов — признанная болезнь. С таким диагнозом работают наркологи, психиатры и психологи, отметила эксперт.
Она посоветовала максимально сокращать время, проведенное в гаджетах. Кроме того, стоит понять, какие эмоции помогает вытеснить данное занятие.
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