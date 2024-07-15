Психолог Дубровская посоветовала избавиться от лишних забот, чтобы не кричать на ребенка

Срывы и крики на ребенка — это обычно защитная реакция, указывающая на необходимость обратить внимание на себя. Нужно не винить себя или ребенка, а лучше подумать о том, как помочь себе и ребенку. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Лилия Дубровская.

По ее словам, крики могут быть спровоцированы усталостью. Отдохнувший и выспавшийся человек не будет раздражаться на капризы и станет реагировать спокойно. Существуют универсальные правила, которые можно соблюдать самостоятельно, чтобы избежать криков.

Во-первых, нужно высыпаться. Женщинам стоит приложить все усилия для улучшения качества сна. Для этого психолог рекомендовала ложиться спать в одно и то же время, не переедать вечером и избегать эмоциональных переживаний перед сном.