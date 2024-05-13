Психолог Довгалюк сообщил, что регулярные занятия спортом помогут успешно сдать ЕГЭ | 360°

Общество 13 мая 2024, 11:28 Психолог Довгалюк сообщил, что регулярные занятия спортом помогут успешно сдать ЕГЭ

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Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Дмитрий Довгалюк в беседе с изданием РИАМО посоветовал школьникам, которые готовятся к сдаче ЕГЭ, чаще заниматься спортом и хорошо высыпаться.

По словам эксперта, не только хорошая подготовка, но и здоровый образ жизни помогут успешно сдать экзамены.

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«В ответственный момент ты будешь полон энергии и сможешь сделать все, что в твоих силах, а может, даже больше», — сказал Довгалюк.

Физическая активность улучшает кровообращение и, как следствие, мозговую деятельность. Кроме того, для правильного функционирования организм должен ежедневно получать достаточное количество питательных веществ, добавил психолог.