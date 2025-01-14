Психолог Доценко: раздражение по мелочам может указывать на нездоровые отношения в паре

Распознать деструктивные отношения в паре иногда непросто. В этом случае нужно прислушаться к своим чувствам. О признаках нездоровых отношений рассказал психолог Сергей Доценко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, у каждого человека свои границы допустимого и недопустимого.

«Если хотя бы один из партнеров понимает, что ему действительно в этих отношениях становится неловко, некомфортно, неудобно», — объяснил Сергей Доценко.

Еще одним признаком нездоровых отношений может быть раздражение партнеров по мелочам. Поэтому важно открыто обсуждать то, что происходит между людьми, подчеркнул Доценко.