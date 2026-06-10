Психолог Долгополова призвала родителей проявлять искренний интерес к жизни ребенка

Долгополова акцентирует внимание родителей на необходимости проявлять искренний интерес к жизни ребенка, заботясь не только о его школьных достижениях, но и об эмоциональном состоянии.

По ее словам, очень важно поддерживать детей, помогая им ощущать безопасность и уверенность в родительской любви и поддержке. Кроме того, специалист советует обсуждать с детьми их будущие планы и интересы, поощряя при этом самостоятельность в выборе занятий и хобби.

Вместе с тем, если родители обнаружат у ребенка тревожные симптомы поведения или столкнутся с трудностями, которые сложно преодолеть собственными силами, психолог настоятельно рекомендует не откладывать обращение за профессиональной консультацией.