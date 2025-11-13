Психолог Добрынина отметила, что в семье основной отпуск нужно проводить совместно

При планировании отпуска многие стараются совместить его с отдыхом партнера. Ведь при обычном графике 5/2 люди не успевают качественно провести время друг с другом. Однако постоянное нахождение вместе может подпортить отношения. Как лучше поступить, рассказала «МК в Питере» психолог Екатерина Добрынина.

«Лично я считаю, что в семье основной отпуск нужно проводить совместно», — делится Екатерина. По ее мнению, совместный отдых восполняет положительные эмоции, которые «украл» быт. Кроме того, психолог отмечает, что раздельные дальние поездки могут посеять зерно сомнений.

Как считает психолог, планируя отпуск вместе с партнером, вы создаете традицию. Организм с нетерпением ждет отдыха в новом месте и новых эмоций. Выбранное время и место мотивирует на изучение нового: достопримечательностей, сувениров и подарков для близких.

Отдых вместе — это большая гарантия безопасности, чем если бы вы поехали поодиночке. Вам не придется скучать и искать собеседника, ведь вы привезли его с собой.