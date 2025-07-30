Психолог Дмитриева отметила, что истерики и агрессия могут говорить о том, что ребенку не хватает внимания родителей

Некоторые родители полагают, что их главная задача — найти для ребенка лучших педагогов и тренеров. Однако психолог Ольга Дмитриева в разговоре с сайтом DailyMoscow заявила, что такая позиция может быть ошибочной.

Как отметила специалист, иногда родители, доверив воспитание ребенка профессионалам, сталкиваются с неожиданными проблемами в отношениях с ним. Ребенок может стать неуправляемым, грубить и плохо учиться. И тогда родители начинают искать причины вовне, вместо того чтобы обратить внимание на свои отношения с ребенком.

По словам психолога, есть несколько сигналов, которые могут указывать на то, что ребенку не хватает внимания родителей: ухудшение успеваемости в школе, игнорирование поручений и просьб родителей, провокации на скандалы, частые истерики, тревожный сон, агрессия, повышенная возбудимость. нежелание встречаться с друзьями, отказ от дополнительных занятий, а также отсутствие живого общения с родителями.

Важно понимать, что дети выражают свои чувства и потребности через поведение и эмоции. Они хотят, чтобы родители интересовались их жизнью и проводили с ними время, подчеркнула Дмитриева.