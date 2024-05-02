Психолог Димитраш посоветовал соотносить надуманную критику в адрес своих кулинарных способностей с реальностью | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:10 Психолог Димитраш посоветовал соотносить надуманную критику в адрес своих кулинарных способностей с реальностью

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Психолог Евгений Димитраш рассказал, как реагировать на необоснованную критику в адрес кулинарных способностей. Необходимо сопоставлять такие замечания с реальностью, посоветовал эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Если обратная связь надуманная, негативная, <…> тогда нужно задать себе вопрос: что я делаю рядом с этим человеком? Он обесценивает мое блюдо, а мое блюдо — это продолжение меня, то есть он обесценивает меня», — пояснил специалист.

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По его словам, критика должна быть рациональной и корректной. В данном случае не стоит скрывать недовольство и тем самым копить негативные эмоции.