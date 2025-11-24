Психолог Девятка рассказала, что ребенка нужно баловать и учить правилам поведения одновременно

Психолог Анна Девятка в беседе с RT поделилась мнением о том, как правильно баловать ребенка в раннем возрасте. По ее словам, делать это не только можно, но и нужно, однако важно также учить детей правилам поведения и социальному взаимодействию.

Эксперт отметила, что в возрасте от года до трех лет ребенок начинает осваивать социальные нормы. Если позволять ему абсолютно все, он не сможет выстроить границы взаимодействия с внешним миром, что приведет к стрессу и непониманию причинно-следственных связей.

«Если ребенок не будет понимать правил, внешний мир будет на него реагировать негативно... он не будет понимать, что происходит», — подчеркнула Девятка.

Психолог также дала совет, как правильно отказывать ребенку. Она порекомендовала избегать практики «откупаться» игрушками, так как это лишь переключает внимание, но не решает проблему. Для выстраивания здоровых границ родителю необходимо самому быть отдохнувшим и спокойным.

