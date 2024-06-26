Психолог Девятка рассказала, что эгоизм у ребенка появляется в результате неправильного воспитания

Чаще всего эгоизм у ребенка возникает в результате неправильного воспитания, или же когда ребенок, глядя на взрослых, перенимает их поведение. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Анна Девятка.

Специалист рассказала, что распознавать чужие потребности подросток обычно учится только после 13 лет.

«Ребенок становится эгоистом, когда он думает только о себе. Любой взрослый, когда думает о себе, мы называем его эгоистом. У детей есть эгоцентризм. Где-то с двух лет до кризиса подросткового возраста 13 лет дети не могут поставить себя на место другого», — пояснила она.

Дети до трех лет и вовсе не понимают, что другие люди могут чувствовать боль, добавила Девятка.