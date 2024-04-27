Психолог Девятка: причина комплекса неполноценности связана с воспитанием и фильмами | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:18 Психолог Девятка: причина комплекса неполноценности связана с воспитанием и фильмами

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Психолог Анна Девятка назвала комплекс неполноценности самым частым у россиян. Завышенные требования к себе обычно рождаются в детстве, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, при существующей в РФ системе воспитания родители зачастую указывают ребенку только на его недостатки. Влияние на личность оказывает и сравнение с окружающими.

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Кроме того, свой вклад в ситуацию внесли реклама и фильмы. Сюжеты на экране демонстрируют образ недостижимого идеала, пояснила специалист.