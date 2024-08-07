Психолог Девятка: повышение на работе влияет на любовные отношения

Психолог Анна Девятка рассказала, как продвижение по карьерной лестнице влияет на человека и его близких. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

По ее мнению, после повышения на работе у человека происходит изменение самовосприятия. То же самое касается и его второй половинки.

Психолог напомнила, что новый статус вызывает трансформации в поведении. В результате партнеру приходится заново искать свое место в паре.

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