Психолог Девятка: повышение на работе влияет на любовные отношения

Психолог Анна Девятка рассказала, как продвижение по карьерной лестнице влияет на человека и его близких. Слова эксперта опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

По ее мнению, после повышения на работе у человека происходит изменение самовосприятия. То же самое касается и его второй половинки.

Психолог напомнила, что новый статус вызывает трансформации в поведении. В результате партнеру приходится заново искать свое место в паре.