Психолог Девятка: отдых заключается не в переключении деятельности, а в переключении видов мышления | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:17 Психолог Девятка: отдых заключается не в переключении деятельности, а в переключении видов мышления

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Отдых заключается не в переключении деятельности, а в переключении видов мышления. Хорошо, когда у человека есть возможность полюбоваться природой или посмотреть фильм, который не требует какой-то интеллектуальной обработки, рассказала RT психолог Анна Девятка.

Во время праздничных и выходных дней, по словам специалиста, стоит воздержаться от алкоголя и переедания, поскольку все это ослабляет организм. Главной ошибкой людей как раз и является желание переключиться с ощущения усталости к приятным развлечениям.

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Человек и дальше будет чувствовать себя разбитым, если не делает того, что помогает восстановить силы, добавила Девятка.