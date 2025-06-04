Психолог Девятка назвала эмоциональное выгорание предпосылкой депрессии

Психолог Анна Десятка в интервью RT заявила, что эмоциональное истощение может стать причиной депрессии.

По словам эксперта, эмоциональное выгорание сопровождается усталостью, раздражительностью и снижением самооценки. Человек убеждает себя, что ничего не достиг, а его действия ничего не стоят, пояснила специалист. Далее следует нервное истощение: у пациента нарушается сон, дрожат руки, он попадает в мелкие аварии, получает травмы, добавила она.

«Даже в течение рабочего дня люди уходят плакать в туалет, потому что их нервная система перенапряжена», — отметила специалист.

Психолог назвала эмоциональное выгорание предпосылкой депрессии. При таком состоянии обычный отдых не поможет. Потребуется помощь медиков и близких людей.