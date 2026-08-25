Психолог Деулин призвал родителей обеспечить психологическую безопасность ребенку при возвращении к учебе

Перед началом учебного года родители задумываются, как помочь детям собраться с силами и войти в рабочий ритм. Психолог, декан факультета экстремальной психологии МГППУ Дмитрий Деулин рассказал «Вечерней Москве» , какие методы могут быть полезны.

Специалист отметил, что важно обеспечить психологическую безопасность ребенка при возвращении к учебе после каникул. Это поможет избежать стресса, переутомления и «выгорания». Для снижения стресса и повышения концентрации внимания рекомендуются такие психолого-педагогические технологии, как активное воспроизведение, установление распорядка и интервальное обучение.

Активное воспроизведение предполагает осмысленное повторение материала в разной обстановке, вместо механического запоминания. Установление распорядка помогает сохранить здоровье и ресурсы для учебы. Оптимальный вариант — стратегия перманентного распорядка, которая включает здоровое питание, цифровую гигиену и занятия спортом.

Интервальный процесс подразумевает оптимальное распределение нагрузок с постепенным увеличением интенсивности. Специалисты рекомендуют ежедневно отходить ко сну и просыпаться в одни и те же часы, выполнять самую сложную работу утром и делать перерывы каждые полчаса.

Для младших школьников выполнение домашнего задания должно быть нацелено на развитие мышления и творческой активности. Важно учитывать психическое и физиологическое состояние ребенка, не перегружая его. Родители должны разделять «здоровые» интересы ребенка и поддерживать его, обеспечивая рабочее пространство для уроков и доброжелательную атмосферу дома.