Психолог Деулин посоветовал найти единомышленников для ускоренного похудения

Декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин поделился с «Газетой.ru» секретом, как можно ускорить процесс похудения.

По его мнению, совместные тренировки и общение с единомышленниками создают соревновательный эффект и помогают быстрее снижать вес.

«Здесь „отстающим“ могут помочь с лучшим осознанием своих мотивов. Это может называться вашей авторской „системой поддержки“», — объяснил эксперт.

Психолог подчеркнул, что наличие команды людей с похожими целями повышает мотивацию и формирует устойчивую приверженность выбранной программе. Значимую роль играет и внешняя оценка достижений, добавили «Известия».