Психолог Денисова-Мельникова указала на опасность бесконечных сомнений

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала о причинах хронической неспособности принимать решения. По ее словам, это может быть связано с патологическим страхом ошибки и высоким уровнем тревожности, написал «Абзац» .

Специалист объяснила, что затяжной аналитический паралич в простых бытовых ситуациях — не признак рассудительности, а попытка подсознания избежать чувства вины за возможный неверный шаг.

«Если человек постоянно оказывается в состоянии выбора там, где решение давно можно было принять, это нередко говорит о высокой тревожности. Для такого человека выбор воспринимается не как возможность, а как риск», — отметила Денисова-Мельникова.

Психолог добавила, что постоянное делегирование решений близким людям усугубляет проблемы, лишая человека уверенности в собственных силах. Это может быть связано с перфекционизмом, низкой уверенностью в себе, страхом осуждения или детским опытом, когда за ошибку человека слишком жестко критиковали.

«Мозг запоминает этот паттерн: „Самому выбирать опасно, лучше пусть решит кто-то другой“. Повод задуматься появляется тогда, когда постоянные сомнения начинают мешать жить и лишают человека перспективных возможностей», — резюмировала эксперт.