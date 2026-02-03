Психолог Денисова-Мельникова сообщила, что иногда употребление ругательных выражений полезно

Использование ненормативной лексики оказывает определенное влияние на физиологическое состояние организма и восприятие стрессовых ситуаций. Нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова в разговоре с «Абзацем» объяснила механизм воздействия матерных слов на сознание и тело человека.

Она утверждает, что употребление ругательных выражений способствует снижению внутреннего напряжения и облегчает выход сильных отрицательных эмоций, таких как гнев, боль или чувство неудовлетворенности. Привычка выражать негативные эмоции словами служит способом психологической разгрузки, помогающим человеку справиться с напряжением и нервозностью.

Научные исследования подтверждают положительное влияние ругани на способность терпеть физическую боль. Использование обсценной лексики способно повышать устойчивость к дискомфорту и временно увеличивать выносливость организма, стимулируя выработку гормонов, повышающих активность нервной системы и концентрацию внимания.