Психолог Денисова-Мельникова подчеркнула важность обдуманных решений в вопросе увольнения

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем» подчеркнула важность обдуманных решений в вопросе увольнения. Она отметила, что мгновенные действия под влиянием эмоций могут привести к сожалениям в будущем.

«Лучшая импровизация — хорошо продуманная. Человек потом часто жалеет о том, что делает на эмоциях», — подчеркнула психолог.

Денисова-Мельникова рекомендует отложить принятие решения на один-два дня, чтобы дать возможность эмоциям улечься и тщательно взвесить все за и против. Обсуждение ситуации с близкими людьми может помочь увидеть картину более ясно.

Обращение к специалисту также может быть полезным шагом для анализа причин желания уволиться и принятия максимально взвешенного решения. Психолог может помочь разобраться в череде событий, которые привели к нынешнему положению дел.

Психолог также напомнила, что увольнение должно быть продуманным шагом, а не действием в отчаянии. Прежде чем принимать окончательное решение, стоит рассмотреть несколько вариантов развития событий и подготовиться к ним.