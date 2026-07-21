Психолог Денисова-Мельникова объяснила, что неспособность сделать выбор может указывать на повышенную тревожность

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала KP.RU , о чем говорит неспособность сделать выбор. По ее словам, привычка уходить от принятия решений и перекладывать их на окружающих свидетельствует о повышенной тревожности и страхе перед ошибками.

Денисова-Мельникова отмечает, что если человек постоянно оказывается в ситуации выбора, где решение давно можно было принять, это может говорить о высоком уровне тревожности. Человек воспринимает выбор не как возможность, а как риск, опасаясь возможной вины за неправильный шаг.

Психолог объясняет, что со временем ситуация может зайти в тупик. Человеку начинает казаться, что нужно найти единственно верный вариант, а все остальные приведут к катастрофе. В итоге тревожная личность постоянно сравнивает, ищет советы, читает отзывы и в какой-то момент отказывается принимать решения и жить полной жизнью.

Денисова-Мельникова подчеркивает, что чем больше человек перекладывает ответственность на близких, тем сложнее становится проблема, а уверенность в собственных силах падает. Подобное поведение может быть связано с детскими переживаниями, когда человека слишком часто критиковали за ошибки.