Психолог Денисова-Мельникова дала советы против утренней апатии по дороге на работу

Отказ от проверки рабочих чатов в транспорте и прогулка пешком помогут защититься от утренней апатии во время поездки в офис, рассказала в беседе с «Абзацем» клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

Необязательно читать рабочую почту в метро, иногда лучше включить музыку или дать мозгу побыть без задач, пояснила эксперт Денисова-Мельникова. Полезно вернуть ощущение выбора: можно выйти на 10 минут раньше, пройти часть пути пешком или выбрать менее перегруженный маршрут, чтобы снизить чувство беспомощности. Собеседница подчеркнула, что также важно по возможности высыпаться, так как никакой бодрый плейлист не решит проблему хронического недосыпа.

В заключение эксперт добавила, что можно придумать небольшой приятный утренний ритуал: хороший кофе, любимая музыка или прогулка от метро до офиса. Задача состоит не в том, чтобы полюбить пробки, а в том, чтобы поездка перестала состоять исключительно из раздражения. Ранее психолог Сергей Костеренко рассказал, что крик в закрытом автомобиле и короткая разминка помогут справиться с желанием ударить коллегу.