Психолог Денисов-Мельников указал на риск развода из-за увлечения рыбалкой

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников заявил в беседе с «Абзацем» , что привычка мужчин постоянно уходить на рыбалку может привести к разрушению семейных отношений.

По словам эксперта, рыбалка способна стать причиной развода, если партнер предпочитает это увлечение общению с семьей. Жизнь с человеком, который ставит свое хобби выше семейных ценностей, часто приводит к конфликтам. В определенный момент супруга может потерять терпение и начать задумываться о разрыве отношений.

Денисов-Мельников подчеркнул, что пока мужчина увлечен рыбалкой, его партнерше приходится справляться с детьми и бытовыми проблемами в одиночку. Это может вызвать сомнения в том, действительно ли у нее есть поддержка и участие со стороны мужа, добавило Ura.ru.