Психолог Денисов-Мельников рассказал о трех беседах для отселения повзрослевшего ребенка

Родителям не стоит испытывать чувство вины за сепарацию от взрослых детей, готовых к самостоятельной жизни, отмечает психолог Денисов-Мельников. Если дети живут с родителями из-за отсутствия ресурсов, срочное вмешательство не требуется. Но когда взрослые дети не работают и не планируют переезд, это повод для действий.

Специалист рекомендует начинать с мягких разговоров о самостоятельности, постепенно переходя к прямым фразам о необходимости жить отдельно и устанавливая конкретные сроки. Как правило, честный доверительный разговор помогает решить проблему. Повзрослевшие дети привыкают к заботе и редко задумываются о собственной жизни, поэтому родителям важно честно обозначить свои границы.