Психолог Денисов-Мельников назвал неискренность признаком корыстной дружбы

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников поделился с «Абзацем» признаками корыстной дружбы и способами ее завершения. По его словам, распознать такую дружбу может быть непросто, но есть определенные сигналы, которые могут указывать на неискренность.

Денисов-Мельников отметил, что один из самых частых признаков корыстной дружбы — это появление человека в вашей жизни только тогда, когда ему что-то нужно. Как только вопрос решен, он исчезает до следующего запроса. Еще один тревожный сигнал — это дружба в одну сторону, когда вы всегда готовы выслушать и помочь, а когда поддержка требуется вам, у собеседника внезапно находятся важные дела.

Также стоит насторожиться, если общение сохраняется лишь до тех пор, пока вы успешны и полезны. Если вы потеряете статус или деньги, дружба может быстро остыть. Психолог подчеркнул, что любая дружба предполагает взаимную пользу, но проблема возникает, когда исчезает человеческий интерес и остается только выгода.

Денисов-Мельников посоветовал прекращать такие отношения сразу, если не хотите быть источником ресурсов. Он отметил, что часто достаточно просто перестать постоянно вкладываться в эти отношения и начать чаще говорить «нет». Это поможет понять, останется ли человек рядом, когда выгода для него исчезнет.