Психолог Демина заявила, что люди не смогут жить без осознания конечности этого процесса
Люди не смогли бы жить вечно не только с физической, но и с психологической точки зрения. Таким мнением поделилась с aif.ru психолог Анна Демина.
По ее словам, именно осознание конечности жизни помогает человеку планировать ее и нормально существовать.
«Экзистенциальная задача человека — поддержание жизни перед лицом неминуемой смерти. Отсутствие целей может „убить“», — отметила психолог.
Она добавила, что человек просто не будет знать, как распорядиться своей жизнью без привязки к времени, которое ему отведено.