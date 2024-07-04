Психолог Демина заявила, что люди не смогут жить без осознания конечности этого процесса

Люди не смогли бы жить вечно не только с физической, но и с психологической точки зрения. Таким мнением поделилась с aif.ru психолог Анна Демина.

По ее словам, именно осознание конечности жизни помогает человеку планировать ее и нормально существовать.

«Экзистенциальная задача человека — поддержание жизни перед лицом неминуемой смерти. Отсутствие целей может „убить“», — отметила психолог.

Она добавила, что человек просто не будет знать, как распорядиться своей жизнью без привязки к времени, которое ему отведено.

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