Психолог Дементьева рассказала, что вечерние ритуалы помогают детям засыпать
Медицинский психолог отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ксения Дементьева рассказала в беседе с сайтом KP.RU, как помочь детям засыпать быстрее и легче.
По словам эксперта, вечернее непослушание малышей — это часто не капризы, а реакция на переутомление.
«К вечеру накапливается общее напряжение в нервной системе, а дети не всегда способны справиться с ним самостоятельно», — пояснила специалист.
Дементьева отметила, что в таких случаях родителям важно создать безопасную и спокойную обстановку для ребенка. Психолог рекомендовала установить вечерние ритуалы, например прием ванны или чтение книги. Тихая музыка или звуки природы также могут помочь, как и выключение ночника во время сна — это способствует выработке мелатонина и быстрому засыпанию.