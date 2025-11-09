Психолог Делибалт подчеркнула, что кибербуллинг может привести к депрессии

Психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ Варвара Делибалт рассказала «Газете.Ru» , что троллинг — это одна из форм кибербуллинга, способная привести к развитию депрессии, тревожности и других проблем у жертвы.

По словам специалиста, троллинг начинается как провокация и «шутка», но быстро превращается в кибербуллинг, когда становится направленным на конкретного человека и нацеленным на причинение вреда.

«Для жертвы нет никакой разницы, была ли это «шутка» или нет. Последствия — унижение, стресс, тревога — абсолютно реальны», — заметила психолог.

Троллинг разрушает психологическое благополучие и может стать причиной снижения самооценки, бессонницы, потери аппетита и социальной изоляции. У детей это может проявляться в нежелании посещать школу. В некоторых случаях кибербуллинг может привести к проблемам с психосоматикой и агрессии к более слабым, а в самых тяжелых — к суицидальным мыслям и действиям.