Психолог Оксана Дажун поделилась в беседе с ИА НСН советами, как избежать конфликтов между поколениями X и Z на рабочем месте.

По словам эксперта, поколение X привыкло к строгой иерархии и проявлению власти, в то время как зумеры требуют уважения просто по праву своего существования. Зачастую они подвергаются травле со стороны старших коллег.

«Конфликт поколений X и Z сегодня — это отдельный феномен», — заявила специалист.

Если выстроить отношения правильно, можно эффективно использовать потенциал обоих поколений. «Иксы» могут выступать в роли наставников для молодых сотрудников, которые легко воспринимают их опыт. Однако ключевым фактором является налаженная коммуникация в компании, предупредила психолог.