Психолог Давыдова объяснила, что забирать смартфон у ребенка можно только с предложением альтернативных занятий

Забирать смартфон у ребенка без предложения альтернативы нельзя: потерю удовольствия необходимо компенсировать другими занятиями или питомцем. Об этом психолог Мария Давыдова рассказала сайту URA.RU .

По словам специалиста, экранная зависимость похожа на алкогольную и связана с погоней за дофамином. Поскольку соцсети постоянно обеспечивают новизну, резкий запрет вызывает истерику. Чтобы отучить ребенка от телефона, эксперт советует предложить взамен лепку, пазлы, спорт или прогулки. Действенным решением станет и домашнее животное: забота о щенке или котенке учит ответственности и стимулирует развитие мозга.

Давыдова также посоветовала ограничить экранное время: дошкольникам давать телефон максимум на 30 минут в день, а школьникам — на один-полтора часа. Если привычка переросла в затяжную форму гаджетомании, родителям стоит обратиться за профессиональной помощью.