Психолог Давыдова назвала третий год совместной жизни самым сложным

Психолог Анна Давыдова рассказала в беседе с сайтом KP.RU, в какой период отношений паре сложнее всего преодолевать трудности.
По словам эксперта, самыми тяжелыми этапами считаются третий год совместного проживания, рождение первого ребенка и кризис среднего возраста.
«В среднем кризис может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет», — отметила специалист.
Как пояснила Давыдова, некоторые партнеры способны преодолеть сложный период за считанные недели или месяцы, если активно решают возникшие проблемы и поддерживают открытое общение. Именно в такие трудные этапы союз может укрепиться и приобрести дополнительную силу.
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