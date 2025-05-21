Психолог Давыдова назвала третий год совместной жизни самым сложным

Психолог Анна Давыдова рассказала в беседе с сайтом KP.RU , в какой период отношений паре сложнее всего преодолевать трудности.

По словам эксперта, самыми тяжелыми этапами считаются третий год совместного проживания, рождение первого ребенка и кризис среднего возраста.

«В среднем кризис может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет», — отметила специалист.

Как пояснила Давыдова, некоторые партнеры способны преодолеть сложный период за считанные недели или месяцы, если активно решают возникшие проблемы и поддерживают открытое общение. Именно в такие трудные этапы союз может укрепиться и приобрести дополнительную силу.