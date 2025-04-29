Психолог Даценко: зависимость от чужого мнения может приводить к изоляции
Психолог Сергей Даценко обсудил проблему зависимости от чужого мнения в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Специалист объяснил, что она может проявляться в виде страха или тревоги и приводить к стремлению избегать общества, вплоть до депрессии, написал Piter.TV.
Психолог также затронул тему самооценки. По его словам, ее низкий уровень часто коррелирует с высокой зависимостью от окружающих.
Сергей Даценко поделился советом для людей, которые не умеют отказывать: оценить негативные последствия своего отказа перед тем, как сказать «нет». Это поможет понять, стоит ли отказываться.