Психолог Даценко: зависимость от чужого мнения может приводить к изоляции

Специалист объяснил, что она может проявляться в виде страха или тревоги и приводить к стремлению избегать общества, вплоть до депрессии, написал Piter.TV.

Психолог также затронул тему самооценки. По его словам, ее низкий уровень часто коррелирует с высокой зависимостью от окружающих.

Сергей Даценко поделился советом для людей, которые не умеют отказывать: оценить негативные последствия своего отказа перед тем, как сказать «нет». Это поможет понять, стоит ли отказываться.