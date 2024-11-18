Если один партнер начинает обесценивать другого, то это верный признак того, что отношения идут к завершению. Таким мнением с телеканалом «Санкт-Петербург» поделился психолог Сергей Даценко.
По его словам, человек хочет уменьшить свои негативные эмоции и пытается сделать это за счет своего партнера, обесценивая его и унижая или задевая его достоинство.
И, если этот момент наступил, что все равно есть шанс спасти отношения и поработать над ними. Психолог посоветовал не откладывать и как можно скорее поговорить с партнером, какой бы неприятной не предстояла беседа. Но важно выбрать для этого уместный момент, когда оба будут спокойны и готовы уделить друг другу достаточно времени.
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