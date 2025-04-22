Психолог Даниленко: ритм современного города приводит организм к истощению

Современный мегаполис — это постоянный источник стресса. Психолог Ольга Даниленко, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ, рассказала сайту kp.ru об опасности экранов, шума и нехватки природы в городах.
По словам специалиста, хронический стресс истощает организм и повышает его уязвимость. Шум, толпы людей и серые дома вызывают у жителей городов апатию и проблемы со сном. Изможденный от напряжения организм становится более восприимчивым к различным заболеваниям.
Как отметила психолога, природа помогает снять стресс. На свежем воздухе мы непроизвольно занимаемся дыхательной гимнастикой: вдыхаем целебные ароматы, делаем глубокие вдохи и медленные выдохи. Кроме того, природные ландшафты естественны для взгляда. Чтобы восстановиться психологически, рекомендуется отдыхать на природе, подчеркнула Даниленко.
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