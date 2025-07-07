Психолог Даниленко рассказала, что люди с похожим запахом воспринимаются как более подходящие для дружбы

Для начала отношений важно, чтобы люди были совместимы не только внешне, но и по запаху, который часто зависит от генетики. Практикующий психолог, кандидат наук и доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Даниленко рассказала KP.RU о работе эволюционных механизмов.
Специалист отметила: «Люди с более близким набором хромосом, а значит, и похожим запахом, воспринимаются как более симпатичные и подходящие для дружбы, совместной работы и проживания, но к ним не возникает сексуальное влечение».
Психолог подчеркнула, что для создания семьи эволюция «подталкивает» нас к партнерам с невысоким генетическим совпадением. Это способствует генетическому разнообразию и потенциально более здоровому потомству.
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