Психолог Даниленко рассказала, что люди с похожим запахом воспринимаются как более подходящие для дружбы

Для начала отношений важно, чтобы люди были совместимы не только внешне, но и по запаху, который часто зависит от генетики. Практикующий психолог, кандидат наук и доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Даниленко рассказала KP.RU о работе эволюционных механизмов.

Специалист отметила: «Люди с более близким набором хромосом, а значит, и похожим запахом, воспринимаются как более симпатичные и подходящие для дружбы, совместной работы и проживания, но к ним не возникает сексуальное влечение».

Психолог подчеркнула, что для создания семьи эволюция «подталкивает» нас к партнерам с невысоким генетическим совпадением. Это способствует генетическому разнообразию и потенциально более здоровому потомству.