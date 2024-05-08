Психолог Чудова посоветовала во время собственной свадьбы не концентрироваться на недостатках | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:48 Психолог Чудова посоветовала во время собственной свадьбы не концентрироваться на недостатках

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Чтобы собственная свадьба запомнилась как один из счастливейших дней, важно концентрироваться на положительных моментах и пропускать недостатки. Об этом изданию РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи Елена Чудова.

Жених и невеста могут сами испортить торжество, обращая внимание на небольшие заминки или какие-то народные приметы, написал «Петербургский дневник».

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Психолог упомянула о так называемых самоисполняющихся пророчествах. Например, когда человек верит, что из-за свадьбы 13-го числа его ждет измена, он так или иначе становится более подозрительным. Доверие в семье со временем уходит, что впоследствии и становится причиной разрушения брака.