Психолог Чмуж: совместное чтение позволяет ребенку глубже понимать внутренний мир персонажей
Психолог Александра Чмуж, автор книги «Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы» издательства «Комсомольская правда», рассказала, почему важно читать книги вместе со взрослыми. Об этом написал сайт kp.ru.
Когда взрослый полностью сосредоточен на ребенке, малыш чувствует себя замеченным и удовлетворяет свою потребность в близости. Такие моменты остаются в детской памяти надолго. Кроме того, тихий вечер в обществе мамы, ее голос и физический контакт помогают ребенку расслабиться, уменьшая тревожность и эмоциональное напряжение.
Если взрослый читает книгу выразительно, используя различные интонации, это вызывает у малыша сильный эмоциональный отклик. Это помогает удержать внимание ребенка, развивать его слуховую память и фантазию, отметила психолог.
Совместное чтение позволяет ребенку идентифицироваться с главными героями истории, глубже понимать внутренний мир персонажей. Пересказ прочитанного готовит детей к школе, помогая развить навыки понимания и изложения информации.