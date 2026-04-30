Психолог Чмуж рассказала, что зумеры стараются избегать эмоционально тяжелых разговоров

Молодое поколение все чаще предпочитает избегать конфликтов, просто прекращая общение на работе, в дружбе или личных отношениях. Об этом KP.RU рассказала психолог Александра Чмуж.

По ее словам, такой стиль поведения стал распространенным среди зумеров и миллениалов.

«Допустим, по службе возникают какие-то сложности — вместо того, чтобы разбираться, отстаивать свои права, они просто перестают ходить на работу. Им проще повернуться и уйти, чем объяснять, что тебе не нравится», — отметила эксперт.

Она добавила, что вместо обсуждения молодые люди выбирают дистанцию, избегая эмоционально тяжелых разговоров. В личном общении они ведут себя так же: если возникают сложности или меняются планы, они просто перестают выходить на связь.