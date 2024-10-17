Психолог Чмуж: детям лучше посещать не более трех секций, чтобы избежать переутомления

Обилие дополнительных занятий и отсутствие свободного времени негативно сказываются на нервной системе детей. В идеале необходимо оставить две-три секции, которые нравятся ребенку, рассказала психолог Александра Чмуж в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она отметила важность того, чтобы у детей ежедневно было время, свободное от любой деятельности. Это учит их самостоятельно выбирать то, чем им нравится заниматься.
Час физической активности в день поможет снять напряжение и восстановить нервную систему ребенка. Благодаря выработке серотонина снизится общий уровень накопленного за день стресса, добавила Чмуж.
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