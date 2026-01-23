Психолог Чиркина связала опасное поведение у подростков с неумением управлять эмоциями

Завкафедрой юридической психологии и права МГППУ Римма Чиркина объяснила причины опасного поведения у подростков. Об этом сообщило « Авторадио ».

По словам эксперта, факторами может выступать целый комплекс различных обстоятельств. Среди них — неумение управлять собственными эмоциями.

«Есть такое явление, как аффект, когда навыки управления растворяются в очень сильный эмоциональный, превышающей предел человеческого управления фон», — отметила психолог.

Она подчеркнула важность психологической диагностики для выявления ранних признаков эмоциональной нестабильности у ребенка. Однако многие родители отказываются от нее из-за страха перед стигматизацией.