Психолог Чхиквишвили посоветовала начинать восстанавливать режим дня ребенка за 4 недели до школы

После долгих каникул без строгого распорядка дня детям бывает нелегко вернуться к привычному графику. Советы по адаптации к учебному режиму дала психолог Татьяна Чхиквишвили в интервью KP.RU .

«Чем больше разброс между тем режимом, который получился и который нужен, тем больше времени нужно заложить на постепенную перестройку», — предупредила эксперт.

Как пояснила специалист, тем, кто привык ложиться спать за полночь и просыпаться в полдень, потребуется не меньше трех-четырех недель, чтобы вернуться к привычному распорядку.

Для облегчения адаптации психолог рекомендовала корректировать время отхода ко сну и подъема за одну-две недели до начала учебного года. Также важно создать спокойную атмосферу для ночного отдыха, особенно для младших школьников.