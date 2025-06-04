Психолог Черткова назвала низкую самооценку наиболее частой причиной обращения мужчин и женщин

Клинический психолог и директор Alter Анастасия Черткова поделилась информацией с «Газетой.Ru» о мотивах россиян обращаться за психологической помощью. Наиболее распространенным поводом для терапии является низкая самооценка и неуверенность в себе, причем данная потребность одинаково актуальна как для мужчин, так и для женщин.

Интересно, что женщины чаще обращаются к психологам по сравнению с мужчинами, при этом частота обращений среди представительниц прекрасного пола в четыре раза выше. Причинами таких различий являются социальные установки и воспитание: мужчинам сложнее признать наличие эмоциональных проблем и попросить о помощи, в то время как общество поощряет женщин открыто выражать свои чувства и обращаться за поддержкой.

Основные запросы женщин касаются тревоги и профессионального выгорания, в то время как мужчины чаще ищут помощь в борьбе с депрессией. Интересно, что вопросы личных взаимоотношений занимают далеко не первое место среди основных потребностей клиентов психологов.

Психотерапевт подчеркнула, что несмотря на более редкие визиты к специалистам, мужчины часто демонстрируют более тяжелые симптомы, чем женщины. Последние чаще страдают от тревожных состояний и хронического стресса, что отражается на их самочувствии и поведении.