Психолог Чернышова: голосовые медитации помогают переключиться с тревожных мыслей

Постоянный поток навязчивых мыслей может вызвать тревогу, которая разрушительно действует на психику. Как справиться с этой проблемой, рассказала «ФедералПресс» психолог Областной клинической психиатрической больницы Елена Чернышова.

По словам специалиста, почувствовав тревогу, нужно сразу же попытаться ее ослабить методами самопомощи. Среди них — техника «Крюки». Нужно сесть на стул, скрестить ноги, сомкнуть пальцы в замок и вывернуть ладони, прижать язык к небу. Через несколько минут эмоции придут в гармонию.

Еще один способ облегчить свое состояние — голосовые медитации. Они помогают переключиться с тревожных мыслей.

Если же самостоятельные попытки успокоиться не приносят результата, необходимо обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру. Специалисты помогут найти причины тревоги и разработать стратегию борьбы с ней.