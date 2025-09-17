Психолог Чернышов заявил, что планирование бюджета с детьми поможет избежать потребительского отношения к родителям

По словам специалиста, легкость удовлетворения желаний через маркетплейсы привела к обесцениванию материальных благ. Для ребенка, привыкшего к доступности, новый смартфон становится обыденностью, а не мечтой. В отсутствие исполнения желания возникает претензия: «Если вы не покупаете, значит — вы меня не любите!».

Чернышов указал на феномен «отсроченного взросления», когда молодежь дольше зависит от родителей и воспринимает их помощь как должное. Чтобы преодолеть этот круг, психолог посоветовал взрослым осознать причины проблемы и начать относиться к детям как к равным: вовлекать их в планирование бюджета, давать возможность работать на каникулах и привлекать к волонтерству.

«Открыто поговорите с ребенком как с равным о том, что в реальном мире ценится труд и ответственность за жизнь. Главное — научиться вместе создавать новый образ будущего, основанный на уважении и взаимном вкладе в отношения», — резюмировал собеседник.