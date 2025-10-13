Психолог Чернышов назвал хамство неумением выстраивать здоровые отношения

Хамство — это грубое и наглое поведение, которое можно встретить повсюду: в транспорте, на работе, в очереди и даже среди знакомых. Практикующий психолог и HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов рассказал Life.ru , как остановить хамство без конфликтов.

«Хамство — это проявление слабости или неумения выстраивать здоровые отношения, основанные на ценности друг друга», — говорит психолог.

Чтобы защитить себя от хамства, можно использовать следующие методы: - Игнорирование. Не реагируйте на провокации, отвечайте спокойно и по делу. - Четкие границы. Спокойно и твердо обозначьте свои условия. - Эмпатия без вовлечения. Попробуйте снизить напряжение, но не втягивайтесь в эмоции хама. - Пауза перед ответом. Сделайте паузу и глубоко вдохните, чтобы контролировать свою реакцию. - Переформулировка. Повторите сказанное в нейтральной форме, чтобы перевести разговор в конструктивное русло. - Юмор. Легкая ирония может снизить напряжение, но юмор должен быть доброжелательным. - Уход из ситуации. Если хамство не прекращается, просто уйдите.

«Эмоциональная самооборона основывается на выборе человека: не позволять чужой грубости определять ваше состояние, настроение и планы на день», — поясняет психолог.