Психолог Чернышев призвал родителей освободиться от чувства вины в воспитании детей

По словам эксперта, родители, пережившие смену политической и экономической системы, вырастили поколение потребителей. Дети поверили в миф: «родители им всегда и во всем должны», и мир им тоже должен.

Раньше школа помогала формировать личность ребенка, но теперь ответственность за воспитание легла на плечи родителей. В гонке за выживание они не успели выполнить эту задачу.

Новое поколение получило неограниченный доступ к информации, что сформировало образ мира как гигантского маркетплейса, где все доступно здесь и сейчас. Так возникло потребительское мышление.

Чтобы изменить ситуацию, родителям нужно освободиться от чувства вины и выбрать стратегию воспитания. Для детей младше 14 лет можно использовать игры, которые помогут понять причинно-следственные связи. Для подростков старше 14 лет важно поговорить о том, как родители зарабатывают деньги, и привлечь их к планированию бюджета и домашним обязанностям.