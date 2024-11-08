Психолог Чернова: вера в экстрасенсов напрямую связана с отсутствием критического мышления

Вера в экстрасенсов и гадалок — прямой признак отсутствия интеллекта и критического мышления. Об этом заявила психолог Елизавета Чернова в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, человек, имеющий элементарные знания об окружающем мире, считает мистику и астрологию обманом. Однако многие не сомневаются в правдивости магических предсказаний.

«Главная причина, почему люди в них верят, заключается в том, что „прогнозы“ экстрасенсов и гадалок верны, как бы это не звучало парадоксально. Дело в том, что все подобные деятели формируют свои слова и предсказания таким образом, чтобы в их словах ошибка была заведомо исключена», — пояснила эксперт.

Психолог отметила, что в трудной жизненной ситуации даже образованные люди могут быть восприимчивы к манипуляциям. Мистификаторы грамотно составляют прогнозы в попытке зацепить сознание клиентов, передала «Вечерняя Москва».