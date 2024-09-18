Психолог Чернова назвала отпуск продолжительностью 7-14 дней недостаточным для восстановления

Отпуск продолжительностью 7-14 дней является недостаточным для восстановления организма, так как человек начинает восполнять свои ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом RuNews24.Ru рассказала психолог-консультант Елизавета Чернова.
Эксперт подчеркнула, что путешествия не спасают от выгорания, поскольку этот способ отдыха не связан с ним.
«Это всe стресс для организма. И адаптация приходится на первую и вторую недели», — процитировали «Известия» Чернову.
Выгорание появляется на фоне нереализованности, что влечет за собой снижение профессионализма, добавила психолог.
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