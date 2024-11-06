Психолог Чернова: боязнь полета может возникнуть наряду с другими тревожными расстройствами

Иногда боязнь перелетов может возникать сама по себе, а иногда — сочетаться с другими тревожными расстройствами. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала психолог Елизавета Чернова.

Когда аэрофобия коррелируется с другими расстройствами, она имеет более тяжелую форму. Страх полета может начаться у человека, который часто читает в новостях о масштабных авиакатастрофах.

«На страх влияет недоверие к членам экипажа, которое чаще обусловлено отсутствием контроля ситуации», — сообщила Чернова.

На аэрофобию также оказывают влияние посттравматические, стрессовые, депрессивные эпизоды и тревожно-фобические расстройства.