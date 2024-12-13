Психолог Чернякова: неразрешенные рабочие конфликты могут изматывать изнутри

Зачастую люди не могут найти общий язык с коллегами. Неразрешенные конфликты в конечном итоге переходят в хроническую стадию и начинают изматывать человека изнутри. Об этом рассказала клинический психолог Татьяна Чернякова сайту «Узнай.ру» .

Специалист посоветовала не избегать напряженных ситуаций, а постараться решить их. Важно проговаривать все чувства и искать пути к урегулированию недопониманий, пишет kp.ru.

Можно поделиться своими переживаниями с близкими или обратиться за помощью к психологу. Он подскажет, как разгрузиться от негативных эмоций, и поможет занять позицию, не противоречащую вашей личности, заключила Чернякова.