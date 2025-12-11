Психолог Черемнова посоветовала носить в сумке красную лошадку-­сувенир

В 2026 году, согласно китайскому календарю, наступает год Красной Огненной Лошади. Символом станут смелость, яркость и страсть. Практикующий психолог Ольга Черемнова поделилась, какие цвета выбрать для Нового года, сообщил « МК в Питере ».

По словам эксперта, красный цвет в одежде символизирует страсть и жизненные силы. Желтый и пшеничный оттенки помогут избежать выгорания в делах, а гранатовый способствует росту в финансах. Нефритовый цвет добавит равновесия энергичному характеру.

Специалист также посоветовала купить маленькую красную лошадку-сувенир и носить ее в сумке. Такой символичный предмет придаст уверенности.